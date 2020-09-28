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Tunceli'de yaban hayvanları için su göletleri

Tunceli’de yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı yerlerde 5 adet küçük gölet oluşturuldu.

Tunceli'de yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı yerlerde 5 adet küçük gölet oluşturuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından, yaban hayvanlarının doğada su bulmalarına yardımcı olmak için "Su Kaynakları" projesi kapsamında çalışma yapıldı. Oluşturulan ekipler ilk önce belirli bölgelerde 5 farklı nokta tespit etti. Tespit edilen 5 farklı noktaya basit göletler yapılmaya başlandı. Yapılan göletler sayesinde yaban hayvanların su ihtiyacını daha rahat bir şekilde karşılanmasının planlandığı aktarıldı.


Benzer çalışmaların bölge genelinde devam edeceği aktarıldı.

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