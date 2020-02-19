Tunceli'de yaban hayvanlarına yem desteği

Tunceli'de çetin kış şartları nedeniyle zorda kalan yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına sürüyor. Dağ keçileri ve kanatlılara yönelik yapılan çalışma kapsamında karla kaplı belirli bölgelere kırık buğday, arpa, kuru ot ve yoncadan oluşan 2 ton civarında yem bırakıldı.

İl genelinde başlatılan yemleme çalışmalarına devam edileceği belirtildi.