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Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi, tek boynuzlu olan dikkat çekti

Tunceli’de yaban keçileri görüntülendi, tek boynuzlu olan dikkat çekti.

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi, tek boynuzlu olan dikkat çekti.


Pülümür Vadisi'nde gezintiye çıkanlardan Cafer Çınar, yaban keçilerini görüntüledi. Görüntülerde tek boynuzlu erkek yaban keçisi dikkat çekti. Keçinin çiftleşme döneminde ya da yabani hayvan saldırısında boynuzunu kaybetmiş olabileceği düşünülürken, koyun-keçi vebası nedeniyle ölümleri endişeye neden olan yaban keçileri, Mazgirt İlçesi'nde de sürü halinde görüldü. vatandaşlar, sürü halindeki keçileri görüntüledi.

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