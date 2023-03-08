Tunceli'de yaban keçileri sokakları mesken tuttu

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki sokaklara inip evlerin bahçesinde otlanıyor. Evcil hayvanlar gibi insanlardan kaçmayan dağ keçilerini ilçenin hemen her yerinde görmek mümkün.

Genelde yaşam alanlarına uzak yüksek ve dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri, son dönemlerde Çemişgezek'te sürüler halinde ilçenin sokaklarında dolaşıyor. Yaban keçileri, yöre halkının kendilerine verdiği güven ve ilgiden dolayı artık ilçenin cadde ve sokaklarında insanlarla iç içe sürüler halinde görüntü sergiliyor. Yaban keçilerinin hemen her gün yerleşim alanlarında görülmesi yöre halkı tarafından normal karşılansa da, dışarıdan ilçeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Çemişgezek sokaklarında evcil hayvan gibi gezen ve insanlardan kaçmayan yaban keçilerinin güvenliğini de ilçe halkı sağlıyor.