Tunceli'de yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi

Tunceli’de Pülümür Vadisi’nde yaban keçileri yeni doğmuş yavrularıyla birlikte görüntülendi.
Tunceli'de Pülümür Vadisi'nde yaban keçileri yeni doğmuş yavrularıyla birlikte görüntülendi.
Tunceli'de koruma altında bulunan dağ keçileri, Pülümür Vadisi'nde kameralara takıldı. Dağ keçilerinin sarp ve kayalık alanlara rahatlıkla tırmanması görenleri hayran bıraktı. Öte yandan bazı keçilerin yeni doğmuş yavrularıyla birlikte doğaya çıkmaları dikkat çekti.
Yetkililer, dağ keçilerinin doğum yapmaya başladıklarını belirterek, vatandaşlardan yaban keçilerini rahatsız etmemeleri istendi.