Tunceli'de yang?n: 2 ev zarar g?rd?

Tunceli'nin ?emi?gezek il?esinde ??kan yang?nda 2 ev zarar g?rd?.

Yang?n, il?eye ba?l? Tepeba?? Mahallesi Nalbant Sokak'ta bulunan tek katl? bir evde ??kt?. Ozan Y?ld?r?m'a ait evde hen?z bilinmeyen bir nedenden dolay? ??kan yang?n, Murat Telo?lu'na ait eve de s??rad?. Yang?n mahalline itfaiye ekipleri ile birlikte i? makineleri de sevk edildi. Ekiplerin m?dahalesi ile her iki evdeki yang?n s?nd?r?ld?.

S?nd?r?len yang?nda iki evde maddi hasar olu?tu.

Olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.