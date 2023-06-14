Tunceli'de yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi, koruma altına alındı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi, koruma altına alındı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt Devlet Avlağında devriye atan jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisi ile karşılaştı. Yaralı dağ keçisini alan jandarma ekipleri durumu Doğa, Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı dağ keçisini koruma altına alarak tedavisine başladı.