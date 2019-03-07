Tunceli'de yaralı şahin tedavi altına alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde vatandaşlar, bitkin düşen bacağında ve gagasında yaralar bulunan bir şahin buldu. Doğu Koruma ve Milli Parklar'a bağlı ekiplere haber veren vatandaşlar, yaralı buldukları şahini teslim etti. Şahin tedavisi için ilçe Tarım Müdürlüğündeki veteriner hekim Ayşegül Kılıç'a götürüldü. Kılıç, şahinin üst gagası ve bacağının iç kısmında tespit ettiği açık yaralara müdahale etti. Serum takılan yaralı hayvanın iyileşmesinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler tarafından yaralı olarak getirilen şahinin tedavisine başladıklarını belirten Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç, “Yaralı şahinin üst gaga ve bacağının iç kısmında açık yara tespit ettik. Yaralı Şahini bir hafta kadar müşahede altında tutmak istiyoruz. Yaralı şahini en kısa süre içerisinde iyileşmesini sağlayıp, doğal yaşamına bırakmayı planlıyoruz” diye konuştu.