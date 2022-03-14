Tunceli'de yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan İl Özel İdaresi personeli, jandarma tarafından helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Tunceli-Ovacık İlçemiz Havuzlu Köyü Mevkiinde devam eden karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan İl Özel İdaresi personelimiz, olay bölgesinden jandarmamıza ait helikopter ile alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilmiştir” denildi.