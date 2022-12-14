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Tunceli'de yasa dışı avcılık yapan şahsa idari işlem uygulandı

Tunceli’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avcılık yapan şahsa idari işlem uygulandıEdinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerince Pertek ilçesi Kolonkaya devlet avlağına denetim gerçekleştirildi.

Tunceli'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avcılık yapan şahsa idari işlem uygulandı


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerince Pertek ilçesi Kolonkaya devlet avlağına denetim gerçekleştirildi. Denetimde av yapan şahıs tespit edildi. Şahsın üzerinde avda kullandığı takozsuz silah ile bir adet ölü kınalı kekliğe el konuldu. Şahsa 4915 kara avcılığı kanununa göre idari işlem uygulandı.

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