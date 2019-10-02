Tunceli'de "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği

Tunceli'de "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğine katılan Vali Tuncay Sonel, daha sonra öğrencilerle birlikte futbol oynadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Geçidi Nöbeti” uygulaması gerçekleştirildi.Merkez Atatürk Mahallesi Kültür Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, emniyet görevlileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte sürücülere hazırlanan bilgilendirme broşürlerinden dağıtan Vali Sonel ve beraberindekiler, sürücülere yaya güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda da bulundu.

Etkinlik sonrası Vali Sonel ve beraberindekiler Munzur İlköğretim Okulu bahçesinde öğrencilerle futbol oynadı.