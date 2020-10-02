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Tunceli'de yaylalara yol ve hayvanlara su desteği

Tunceli’nin ilçelerinde 3 yaylaya hayvanların içme suyunu tedarik etmeleri için belirlenen kurulumlar tamamlanıp hizmete girdi, 8 yaylanın ise yolu açıldı.

Tunceli'nin ilçelerinde 3 yaylaya hayvanların içme suyunu tedarik etmeleri için belirlenen kurulumlar tamamlanıp hizmete girdi, 8 yaylanın ise yolu açıldı.


Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında finanse edilen Hayvan İçme Suyu (HİS) projelerinin 3'ü tamamlandı. İlçelerde bulunan Ovacık Mercan, Nazımiye Eğribelen ve Çemişgezek Anıl yaylalarında yapılan proje ile hayvanların rahat bir şekilde suya ulaşması sağlandığı bildirildi.Ayrıca, Işıkvuran, Yalmanlar, Yenikonak, Köseler, Koyungölü, Kırdım, Şampaşa ve Anıl yaylaları olmak üzere toplamda 86 kilometrelik yolun açıldığı aktarıldı.


3 yaylada DAP kapsamında finanse edilen HİS projelerinin tamamlandığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, önümüzdeki yıl için de planlama yaptıklarını, projelerle hayvancılıkla uğraşan üreticilerin önemli sorunlarından biri olan hayvan içme suyu sorununun ortadan kaldırılacağını söyledi.


8 yayla başta olmak üzere toplam 86 kilometrelik yayla yollarının açıldığına değinen Yıldırım, üreticilerin araçlarıyla yaylalara rahat ulaşımlarının sağlandığını kaydetti.

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