İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de yemleme ve denetim çalışmaları sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, bir yandan yaban hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da denetimlere devam ediyor.

Bu güne kadar 20 ton yem bırakılırken 97 kişi de 575 bin 340 lira ceza kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman jandarma ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 ton yem doğaya bırakıldı.


Koruma ve denetleme faaliyetlerini de sürdüren ekipler bugüne kadar 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 97 kişiye 150 bin lira idari, 425 bin 340 lira da tazminat bedeli olmak üzere toplam 575 bin 340 lira para cezası kesti.

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