İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de yeni doğmuş dağ keçileri görüntülendi

Tunceli’de yeni doğmuş iki dağ keçisi yavrusu görüntülenirken, başka bir yavru dağ keçisini ise köpeklerin saldırısından bir kişi kurtardı.

Tunceli'de yeni doğmuş iki dağ keçisi yavrusu görüntülenirken, başka bir yavru dağ keçisini ise köpeklerin saldırısından bir kişi kurtardı.


Pülümür İlçesi'nde dağdan mantar toplamaya çıkan yöre sakinlerinden Zeynel Demir, yanında anneleri olmayan yeni doğmuş iki dağ keçisi yavrusunu fark etti.Yavru dağ keçilerinin görüntüsünü çeken Demir, annelerinin geldiğini fark etmesi üzerine bölgeden uzaklaştı.


Seslerden yavru keçileri fark ettiğini aktaran Zeynel Demir, “Yeni doğmuşlardı ve anneleri yanında yoktu. Bu sevimli yavruları kısa bir süre görüntüledikten sonra annelerinin gelmesi için bölgeden uzaklaştım” dedi.


Öte yandan Çemişgezek İlçesi'nde de yöre sakinlerinden Tolga Aktar , bir yavru dağ keçisini köpeklerin saldırısından kurtardı. Aktar,kurtardığı yavru keçiyi doğal ortamına bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.