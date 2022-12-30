İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de yeni yıl öncesi asayiş ve güvenlik toplantısı

Tunceli’de yeni yıl öncesi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli'de yeni yıl öncesi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yeni yıl nedeniyle alınması gereken tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


Tunceli'de yeni yıl öncesi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında valilik toplantı salonunda ilgili kurum amirlerinin katılımıyla asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda asayiş, güvenlik, trafik ve yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Özkan, vatandaşların yeni yılı huzur ve güvenli şekilde geçirmeleri konusunda ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.

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