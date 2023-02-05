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Tunceli'de yerleşim yerine inen domuzlarla köpekler site bahçesini paylaşamadı

Tunceli’de bir sitenin bahçesine gelen yaban domuzları ile sokak köpeklerinin kavgası kameraya yansıdı.

Tunceli'de bir sitenin bahçesine gelen yaban domuzları ile sokak köpeklerinin kavgası kameraya yansıdı.


Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine gelen yaban domuzları ile sokak köpeklerinin kavgası kameraya yansıdı. Hem resmi kurumların hem de vatandaşların duyarlılık göstererek, doğadaki canlılar için yiyecek bıraktığı kentte, yaban hayvanlarının sokaklarda rahat dolaşması dikkat çekiyor.

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