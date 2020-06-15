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Tunceli'de yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

Tunceli’de birbirlerine sarılmış yaklaşık bir metre uzunluğundaki 2 yılanın, dansı saniye saniye görüntülendi.

Tunceli'de birbirlerine sarılmış yaklaşık bir metre uzunluğundaki 2 yılanın, dansı saniye saniye görüntülendi.


Ovacık ilçesinde yaşayan Umutcan Yarış, köyde dolaştığı sırada bir metrelik iki yılanı birbirlerine sarılmış halde gördü. Oldukça yakın mesafeden korkmadan cep telefonu ile kayıt yapan Yarış, iki yılanın dansına tanıklık etti.


Belgesellerde izledikleri görüntüyü bu sefer kendinin kaydettiğini belirten Yarış, “Birden gezerken böyle bir şey denk geldi ilk an korkmama rağmen sonrasında alıştım ve görüntü çekmek için telefona sarıldım. Uzun süre çiftleşme dansı yapan yılanlar, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gitti” dedi.

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