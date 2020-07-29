İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonu

Tunceli’de terör örgütlerinin kökünü kazımak için binden fazla güvenlik gücünün katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Tunceli'de terör örgütlerinin kökünü kazımak için binden fazla güvenlik gücünün katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ”İlimizde barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 28 Temmuz 2020 tarihinde 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda İl Jandarma Komutanlığımızda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 6 personel, 67 operasyonel tim görev almaktadır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.