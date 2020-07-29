Tunceli'de “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonu

Tunceli'de terör örgütlerinin kökünü kazımak için binden fazla güvenlik gücünün katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ”İlimizde barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 28 Temmuz 2020 tarihinde 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda İl Jandarma Komutanlığımızda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 6 personel, 67 operasyonel tim görev almaktadır” denildi.