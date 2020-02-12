Tunceli'de yoğun kar yağışı: 39 köy yolu kapandı

Tunceli'de kar yağışı etkisini tekrar göstermeye başladı, şu ana kadar 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'de etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başlarken, kent genelinde 39 köy yolu da kapandı. Tunceli-Erzincan karayolunda da tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin yolu açık tutmak için aralıksız çalışma yaptığı bildirildi. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmak için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

İl merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığını belirten esnaflardan Zeynel Göyildar, “Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilimizde etkili oldu. Esnaf arkadaşlarla birlikte vatandaşların rahatlıkla kaldırımları kullanabilmesi için dükkanlarımızın önündeki karları atıyoruz” dedi.