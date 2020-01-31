Tunceli'de yoğun kar yağışı, kapalı köy yolu 200'e ulaştı

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle il genelinde kapanan köy yolu 200'e ulaştı.Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda da tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler yolu açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımda sık sık aksamalar meydana geliyor. Pülümür İlçesi Cankurtaran mevkiinde etkili olan yağış ve tipi nedeniyle çok sayıda ağır tonajlı araç ilçe merkezinde bekletilirken daha küçük araçlar ise, karayolunda güçlükle ilerleyebiliyor. İl genelinde kapalı köy yolu sayısı 200'ü bulurken bazı ilçelerde kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Yoğun kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden Nazımiye'ye dün akşam saatlerinden bu yana elektrik verilemiyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı Nazimiye'de evler ve arabalar kardan görünmez oldu.

İlçe sakinlerinden Deniz Gündoğan her yıl ilçede 2-3 metre kar yağdığını belirterek, “Araçlarımızı çıkartamıyoruz. Eve giremiyoruz. Şu an ilçede elektrik kesintisi var. Ekipler arızayı gidermek için çalışma yapıyor” dedi.

İlçe sakinlerinden Ali Yıkılmaz, yoğun yağış ve elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtirken, Hıdır Gökbaş ise; “Akşamdan beri sürekli yağıyor. Elektrikler yok. Bir metreye yakın kar var. Yollar kapanıyor elektrikler kesiliyor. Vatandaşlar zor durumda” ifadelerini kullandı.