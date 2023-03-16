Tunceli'de yol ve menfez çöktü, mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Tunceli'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle yol ve menfezin çökmesi sonucu bulundukları bölgede mahsur kalan 13 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'de yoğun sağanak yağışın ardından oluşan selde Pertek ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Akdemir Karakolu'na giden yol ve menfez çöktü. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Pertek ilçesine bağlı Aşağı Gülbahçe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 13 vatandaş ise, köyden 2 kilometre uzaklıkta bulunan ahırlarda hayvanların bakımıyla uğraşırken köy ile ahırlar arasından geçen derenin taşması sonucu uzun süre mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen köylüler, akşam saatlerinde dere suyunun kısmen çekilmesinin ardından jandarmanın da yardımıyla dereden karşıya geçerek kurtuldu.