Tunceli'de yol yapım çalışmaları

Tunceli'de grup köy yollarında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler tarafından, Pülümür İlçesi Hasangazi-Kırklar grup köy yolunun 10 kilometrelik bölümündü soğuk sathi asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi. İlçeye bağlı Senek ve Büyük Çeşme arasındaki 3 kilometrelik yolun da asfaltlandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım da çalışmaları yerinde inceledi.

İl genelinde Yaz mevsimi boyunca planlanan yollarda çalışmalara devam edileceği kaydedildi.