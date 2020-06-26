Tunceli'de yol yapım çalışmaları

Tunceli’de grup köy yollarında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Tunceli'de grup köy yollarında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından çalışma yürütüldüğü belirtildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler tarafından, Pülümür İlçesi Hasangazi-Kırklar grup köy yolunun 10 kilometrelik bölümündü soğuk sathi asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi. İlçeye bağlı Senek ve Büyük Çeşme arasındaki 3 kilometrelik yolun da asfaltlandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım da çalışmaları yerinde inceledi.
İl genelinde Yaz mevsimi boyunca planlanan yollarda çalışmalara devam edileceği kaydedildi.