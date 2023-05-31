Tunceli'de yöresel yemek tanıtım etkinliği düzenlendi

Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinliği çerçevesinde kentin yöresel yemeklerinin tanıtımı ve ikramı gerçekleştirildi.

Tunceli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Mutfağı Haftası etkinliği çerçevesinde Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde Vali Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla yöresel yemeklerin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara yöresel yemeklerden ikram edildi.

Tunceli yöresine ait yemeklerin sergilendiği etkinliğe ilişkin katılımcılara bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, etkinliğin ilkinin 2022 yılında düzenlendiğini hatırlatarak, ''Gurme ve yemek turizmi üzerine büyük gelişmeler yaşanıyor. Anadolu mutfağımızın zenginliği dünyada bilinen bir gerçektir. Biz de son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve iş ortamı nedeniyle insanların yöresel yemeklerden vazgeçerek fast food ile beslenmesi gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu amaçla mutfağımızın tanıtılması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ulaşoğlu'nun konuşmasının ardan Vali Mehmet Ali Özkan ve katılımcılar yöresel yemekler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.