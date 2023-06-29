Tunceli'de yüksekten düşen genç kız, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yüksekten düşen genç kız, askeri helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahına giden 20 yaşındaki Yaprak K. isimli genç kız, dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK, UMKE, 112 ekipleri ile askeri helikopter yönlendirildi. Düşen genç kıza, ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra askeri helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç, kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.