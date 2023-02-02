İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de zincirsiz tır geçişlerine izin verilmiyor

Tunceli-Erzincan karayolunda zincirsiz tır geçişlerine müsaade edilmiyor.


Yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişine kapatılan Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti köprüsü arasındaki bölüm kontrollü şekilde zincirli tırların geçişine açıldı. Tunceli Valiliği, bahsi geçen yolda zincirsiz tırların geçişine izin verilmediğini belirtti.


Öte yandan valilik kar yağışının ardından karayolları ile köy yollarında başlatılan karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

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