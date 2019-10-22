Tunceli'deki 200 kişilik kız yurdu tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Tunceli'de kız öğrencilerin rahat öğrenim görmelerine imkan sağlayacak 200 kişilik modern lise kız öğrenci yurdu tamamlandı.

TOBB tarafından Merkez Moğultay Mahallesinde inşa edilen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Yusuf Cengiz'in ismi verilen yurt hizmete girdi. Yurdun hizmete girmesiyle 200 kız öğrenciye barınma imkanı sağlandı.

Kentte öğrencilerin huzurlu bir öğrenim görmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Tuncay Sonel , “Kız çocuklarımızın okuma oranı yüksek illerin başında bulunan Tunceli'de yapılan bu yatırım çok anlamlı ve önemli. Özellikle ilçelerimizden ve köylerimizden lise okumak için Tunceli`ye gelecek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir sıkıntı yaşamayacak. İlimizde lise kız öğrencilerimize bu güzel yurdu kazandıran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetimine yöredeki öğrencilerimiz ve velileri adına teşekkür ederiz ”dedi.