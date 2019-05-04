Tunceli'deki anne oğul cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bıçaklanarak öldürülen anne ve oğul cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, 21 Nisan Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 çocuk annesi 61 yaşındaki Gülsüm Taş ile 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş, evlerinde bıçaklanarak ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Anne oğul hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetlerle ilgili İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin de yaptığı çalışmada elde edilen bulgular incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çok yönlü ve geniş kapsamlı çalışması sırasında, 12 şahsın bilgi amaçlı ifadesini aldı. Çalışmaları belirli bir neticeye getiren polis, cinayet olayı ile ilgili 6 şüpheli tespit etti. İlk düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, saklan asıl şüpheli E.K.(38), Adıyaman'ın Besni ilçesinde tespit edildi. Şüpheli ilçede yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

6 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken E.K. tutuklanarak Elazığ'daki kapalı cezaevine gönderildi.