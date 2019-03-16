Tunceli'deki cinnet olayı

Tunceli'de ilk bilgilere göre cinnet getirip eşi ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden uzman çavuş ile aile bireylerinin naaşları otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Olay, bugün akşam üzeri merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan jandarma lojmanlarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Uzman Çavuş Hüseyin B. cinnet getirip oğlu Doruk (7) ile eşi Sibel'i tabanca öldürdükten sonra intihar etti. Silah sesleri üzerine eve girenler, aile fertlerinin cansız bedenleri ile karşılaşırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin detaylı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.