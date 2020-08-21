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Tunceli'deki eğitimciler, Covid-19 için sahada

19) karşı vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyardı.


İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda okul idareci ile öğretmenler, bulundukları mahallelerde salgınla mücadelede farkındalık oluşturmak için vatandaşlara, hijyen, maske, sosyal mesafe ve alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu. Eğitimciler aynı zamanda maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.


Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Mart ayından itibaren tüm yaşamımızı ciddi şekilde etkileyen Covid-19 ile mücadelede Tunceli eğitim ailesi olarak başından beri sahalardaydık. Maske, tulum ve laringoskop ürettik. Öğretmenlerimiz Vefa Grubunda yer alarak büyük bir özveri ile çalıştı. Şimdi de salgında mücadelede farkındalık oluşturmak, sağlık çalışanlarımıza destek olmak için ilimiz sokaklarına çıkarak vatandaşları bilgilendiriyor ve maske dağıtıyoruz. Bizler gerekli sağlık koşulları oluştuğunda okulların açılmasını ve yüz yüze eğitime başlamayı arzu ediyoruz. O nedenle gerekli sağlık koşullarını oluşturmak, salgının toplumda daha fazla yayılmasına engel olmak için gerekli tedbirleri vatandaşlara anlatmak konusunda büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Salgın ortamının ülkemizde ve tüm dünyada bir an önce sonlanmasını diliyorum” dedi.

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