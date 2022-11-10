Tunceli'deki operasyonda örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu'nda 2 sığınak içerisinde 3 telsiz, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 3 telsiz, 192 örgütsel kitap, 100 metre sera naylonu, 2 soba, 200 neşter, 161 pil, 1 ısıtıcı, 1 banyo kazanı, çok miktarda örgütsel doküman ile tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.