İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'deki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Tunceli’nin Hozat ilçesi Gedikler mevkiinde çıkan ve kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi Gedikler mevkiinde çıkan ve kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.


Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hozat Yenibaş-Gedikler mevkiinde soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında üstün gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

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