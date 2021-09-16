Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını, havadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyünde önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını başladı. Olayın hemen ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personeli bölgeye intikal etti. Karadan müdahalenin zor olması nedeni ile havadan müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığından destek istendi. Bakanlık tarafından 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.