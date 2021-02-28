Tunceli'deki sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildi

Tunceli'de Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince; Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanarak karar almıştır. İlimiz sınırları içerisinde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.