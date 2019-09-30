İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'deki terör operasyonu

Tunceli’de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP’lilerden sonra bugün de İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı.

Tunceli'de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'lilerden sonra bugün de İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün düzenlediği operasyonda HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek, Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Tunceli polisi, soruşturma kapsamında bugün ise İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz'ı gözaltına aldı. Solmaz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan gözaltında bulunan tüm şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.