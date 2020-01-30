Tunceli'den 600 öğrenci uçakla İstanbul'a gönderilecek

Tuncelili lise son sınıf öğrencilerinin bu yıl da 600 öğrencinin Vali Tuncay Sonel tarafından, uçaklarla İstanbul'a üç günlük geziye gönderileceği belirtildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, öğrencilere moral ve motivasyon açısından destek vermek, gezerken öğrenmelerini sağlamak, üniversiteleri tanımaları ve gelecek planlarını yapmalarında yol gösterici olması için bu yıl da geleneği bozmadı. Sonel, lise son sınıfta okuyan 600 öğrenciyi uçaklarla İstanbul'a üç günlük gezilere gönderecek.Geçtiğimiz iki yıl içinde toplam 2 bin 119 öğrenci İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine uçaklarla seyahatlere gönderilmişti.

Vali Tuncay Sonel, “Tunceli'de 2 yılda 2 bin 119 öğrencimizi uçaklarla seyahate göndermiştik. Gelenek bozulmadı, devam ediyor. Bu yıl da lise son sınıfta okuyan 600 öğrencimizi uçaklarla İstanbul'a, üç günlük üniversite gezilerine göndereceğiz. Böylece son 3 yılda 2 bin 719 öğrencimiz uçağa binmiş olacak.5 Şubat -27 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olan seyahatlerle öğrencilerimiz 60' ar kişilik kafileler halinde İstanbul , İstanbul Teknik ve Boğaziçi Üniversitelerini gezmek üzere uçaklarla İstanbul'a gönderilecek ve 5 yıldızlı otellerde konaklamaları sağlanacak. Ayrıca İstanbul'da boğaz turu yapmaları da planlanan öğrencilerimiz kentin muhteşem güzelliklerini de görmüş olacaklar"dedi.

Üniversite ortamında yerinde bilgiler edinecek olan öğrencilerin motivasyonlarının artacağına ve hayallerine giden yolda daha sağlam adımlarla yürüyeceklerine inandıklarını da aktaran Vali Sonel, destek verenlere teşekkür etti.