Tunceli'den Avrupa'ya kuru domates ihracatı

Tunceli'de bir iş adamının girişimleriyle ilk defa ticaret amaçlı üretilen yaklaşık 600 ton domatesin bir bölümü yaş olarak iç piyasaya satıldı, bir bölümü de Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilmek üzere kurtulmaya başlandı.

Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde her yıl buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi yapan iş adamı Bülent Açıkgöz, bu yıl 130 dönümlük tarlada domates yetiştirilmesini sağladı. Yaklaşık 600 ton domates hasadı yapan Açıkgöz, 500 tonunu yaş olarak iç piyasaya sattı, kalan kısmını ise kurutmaya bıraktı. Çoğunluğu kadın 70'ten fazla kişiye de 3 ay süreyle istihdam sağlayan Açıkgöz, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine satılması için anlaşma yaptığı domateslerin kurutulması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Ezberi bozmak için alternatif ürün denedi, başarılı oldu”

Beldede genellikle arpa, buğday ve şeker pancarı ekildiğini anımsatan iş adamı Bülent Açıkgöz, “Bu yıl hem ezberi bozmak açısından hem de çiftçimize alternatif bir ürün üretmek için domates üretimine başladık. Buradaki amacımız bölgede arpa, buğday, şeker pancarının yanı sıra farklı ürünlerin de olabileceğini ispatlamaktı. Yaklaşık 130 dönüm üretim alanımız oldu. 500 ton yaş, 60-70 ton civarında da kuru domates üretimi gerçekleştirdik. Güzel sonuç aldık. Vatandaşa siz ne kadar mal üretirseniz üretin biz alım garantisi veriyoruz diyoruz” dedi.

"Kurutulduktan sonra yurt dışına gönderilecek"

Yaklaşık 3 ay boyunca 70 ile 80 arası insana istihdam sağladıklarını da aktaran Açıkgöz, “Bizim topraklarımız pırıl pırıl. Havamız, suyumuz temiz. Tunceli'de de bu üretimin yapıldığını, böylesi güzelliğin olacağını ispatlamak açısından bu işe girdik. Ürettiğimiz domatesler önce kurutuluyor sonra bir firma aracılığıyla yurt dışına ihraç edilecek” diye konuştu.

Akpazar bölgesinde 20 bin dönüm civarında sulanabilir arazinin mevcut olduğunu kaydeden Açıkgöz, bunun da kent üretiminin yaklaşık yüzde 30'una tekabül ettiğini kaydetti.

"Bölge insanı çalışıyor, hareket başladı"

Bölgedeki üretimi arttırmak için başka ticari faaliyetler de gerçekleştirdiklerini anımsatan Açıkgöz, “Sertifikalı tohum üretimi yapıyoruz. Un üretimi yapıyoruz. 2002 yılında il özel idaresinden aldığımız tesiste ancak bin ton buğday, arpa üretimi oluyordu. Bizler çiftçiye tohum desteği ve değişik desteklerle bu üretimi yaklaşık 15 bin tona çıkardık. Bölge insanı şu an çalışıyor. Bir hareket başladı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız” şeklinde konuştu.

Domates toplama ve kurutma işinde çalışan ise aile ekonomilerine katkı sunuyor. Çalışanlardan Rümeysa Küçük, “İşimiz güzel. Allah razı olsun. Para kazanıyoruz" derken Zara Yıldırım ise “3 aydır bu bölgede çalışıyoruz. Bize ekmek veriyorlar. Allah razı olsun” diye konuştu. Yaklaşık 3 aydır domates işinde çalıştığını anımsatan Adil Kaya da, “İşveren arkadaşlardan memnunuz. İş iyi. Normalde aynı işi Ege'de de İzmir'de de yaptım. Hemen hemen burayla aynı” dedi.