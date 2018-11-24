Tuncelili 2 çocuk annesi, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'a şiir yazdı

Tunceli'de yaşayan 2 çocuk annesi ilkokul mezunu Gülcan Hurma, teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenin hatırasına şiir yazıp, okudu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde yaşayan 39 yaşındaki Gülcan Hurma, Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından haince Tunceli'de şehit edilen Necmettin Yılmaz için şiir yazdı.

2 çocuk annesi ve ilkokul mezunu olan Gülcan Hurma, İşkur'un Toplum Yararına Programı kapsamında çalıştığı Payamdüzü köyü ortaokulundaki öğretmenler günü kutlamasında şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için yazdığı 6 kıt'alık şiiri okudu.

Kendisinin Payamdüzü köyünde oturduğunu ifade eden Hurma," Bu okulda İşkur görevlisi olarak çalışıyorum. Ayrıca öğrenci velisiyim. Geçtiğimiz yıllarda Necmettin öğretmen Şehit edildiği için çok üzülmüştük. Ben onun için bir şeyler yazmak istedim. Duygularımı kağıda dökmek istedim. Kendimi onun annesinin yerine koymak istedim. Ben buradan Necmettin öğretmenin annesinin babasının ellerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Gülcan Hurma'nın yazdığı şiir ise şöyle;

"Unutmayacağız Seni Öğretmenim"

Biliyorum seninde hayallerin vardı,

Çiçekler yetiştirecektin yarıda kaldı

Kader seni bizden çok erken aldı,

Unutmayacağız Seni Öğretmenim

Bak çiçeklerin sarardı, soldu,

Kral köpeğin öksüz kaldı

Gümüşhane'yi duman aldı,

Unutmayacağız seni öğretmenim

Haziran ayıydı düştün yollara,

Tozu dumana kattın yeni arabanla,

Sürpriz yapacaktın anne, babana

Unutmayacağız seni öğretmenim

Bomboş kaldı okulda masan

Türkiye büründü seninle yasa

Öğretmenim sen kalplerde yaşa

Unutmayacağız seni öğretmenim

Adı Necmettin soyadı Yılmaz

Bu dünya inan ki kimseye kalmaz

İstiklal Marşımız hiçbir zaman susmaz

Unutmayacağız seni öğretmenim

Annenin babanın başı sağ olsun

Mezarın hep çiçekler ile dolsun

Mekan Cennet, ruhun şad olsun

Unutmayacağız seni öğretmenim."