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Tuncelili dağcılar Süphan'a tırmandı

Tuncelili bir grup dağcı, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Tuncelili bir grup dağcı, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.


Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün yıllık faaliyet programında yer alan 4 bin 58 metreyle Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi. Tırmanışa, Tunceli Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birliği (MEB AKUB) üyelerinden Bülent Ak ile Emrah Çakır'ın yanı sıra 5 dağcı daha katıldı. 8 saat süren tırmanışı tüm sporcular tamamladı.

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