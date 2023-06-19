Tuncelili Erivan, kick boksta dünya kupasını aldı

Tuncelili Sporcu Erivan Barut, Macaristan'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Kick Boks Dünya Kupası müsabakaları 15-18 Haziran tarihleri arasında Macaristan'da düzenlendi. Dersim Kick Boks Spor Kulübü Sporcusu Erivan Barut, dünya şampiyonu olarak altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Dersim Kick Boks Spor Kulübü antrenörü Gürsel Tayam da, "Ülkemizi ve ilimizi defalarca gururlandıran sporcumuz Erivan Barut'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.