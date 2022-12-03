Tuncelili genç, Avustralya'daki kazada hayatını kaybetti

Tuncelili 29 yaşındaki Baran Yalçın, dil eğitimi için gittiği Avustralya'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yalçın'ın cansız bedeni işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildi. Burada düzenlenecek olan törenin ardından Yalçın, Nazımiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Tuncelili Baran Yalçın, dil eğitimi almak için bir buçuk ay önce Avustralya'ya gitti. Melbourne kentinde bir yandan dil kursuna gidip bir yandan da çalışan Yalçın, 17 Ekim günü trafik ışıklarında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi uçakla İstanbul'a getirilen Yalçın için yarın Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Pir Sultan Abdal Cemevinde cenaze töreni düzenlenecek.

Yalçın, buradaki törenin ardından memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.