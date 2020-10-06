Tuncelili gurbetçi iş adamı, ilçesindeki tüm öğrencilere tablet gönderdi

Almanya'da yaşayan Tunceli Pülümürlü iş adamı Hasan Düzgün, ilçesindeki tüm ilk, orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine katkı amacıyla tablet gönderdi.

Pülümür İlçesi'nde bazı öğrencilerin uzaktan eğitim için tablet ihtiyacı olduğunun bildirilmesi üzerine Almanya'da yaşayan İş adamı Hasan Düzgün, sadece ihtiyaç sahibi değil tüm öğrencilere tablet hediye etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Pülümür Belediyesi, Almanya Pülümürlüler Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçede ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan toplam 125 öğrenci belirlendi. Ardından İşadamı Düzgün'ün bağışı ile alınan tabletler ilçe belediyesine gönderildi. İlçe Belediye Başkanı Müslüm Tosun'da ilçedeki tüm öğrencilerin evlerinde tabletleri ulaştırdı.

İlçedeki bazı öğrencilerin tablete ihtiyaçları olduğunu öğrendiklerinde iş adamlarından destek istediklerini belirten Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Almanya Stuttgart'ta yaşayan İş adamımız Hasan Düzgün bu konuda destek sağladı. Biz ihtiyacı olan öğrencilere tablet alınmasını düşünürken iş insanı bütün öğrencilere destek sağlayabileceğini söyledi. Bizler bu süreçte tabletlerin özelliklerini belirterek altyapısını sağladık. İş insanı Almanya Pülümürlüler Derneği'ne eğitimde kullanılması amacıyla para yatırdı. Dernek de tabletlerin alımını sağlayarak bizim adresimize gönderdi. Pülümür'de toplam 125 öğrenci var ve tabletleri evlerinde teslim edildi” dedi.

Tabletlerin eğitim amaçlı kullanılması gerektiğini hatırlatan Başkan Tosun, “İş insanımızın da bizim de talebimiz öğrenciler kesinlikle tabletlere oyun yüklemesinler. Eğitim amaçlı kullansınlar. Alınan tabletlerin eğitimlerine ciddi katkısı olduğunu düşünüyoruz"ifadelerini kullandı.