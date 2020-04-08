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Tuncelili iş adamı, yardım desteğinde bulundu

Yurtdışında yaşayan Tuncelili iş adamı Ali Güzel, memleketine 120 koli gıda malzemesiyle, sokak hayvanları için de yem gönderdi.


Avusturya'da ticaretle uğraşan işadamı Ali Güzel, Korona virüs salgını nedeniyle memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 120 koli gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu. Güzel, aynı zamanda kanatlı hayvanlara verilmek üzere 200 kilogram buğday ve sokak hayvanları için de 300 ekmek satın alıp dağıtılması için ilçesine ulaştırdı.


Yardımların, Pülümür Kaymakamlığı tarafından belirlenen ailelere, Tunceli İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Arslan vasıtasıyla ulaştırılacağı belirtildi.

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