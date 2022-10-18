İhlas Haber Ajansı

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Tuncelili muhtarlar 'Muhtar Evi' için yola çıktı

Tunceli’de İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programı ile Muhtar Evi açılışına katılacak olan muhtarlar, Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla Ankara’ya uğurlandı.

Tunceli'de İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programı ile Muhtar Evi açılışına katılacak olan muhtarlar, Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Ankara'ya uğurlandı.


Ankara'da açılışı yapılacak olan Muhtar Evi ile 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma programı için Türkiye'nin 81 ilinden toplam 20 bin muhtar Ankara'da buluşacak. İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak ve muhtarlara hitap edecek. Muhtarların kullanımına sunulacak olan Muhtar Evinin açılışı için Tunceli'den de bir kafile muhtar, Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Ankara'ya uğurlandı.

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