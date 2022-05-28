Tuncelili öğrenciler, Elazığ'da tarihi yerleri gezdi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Kaymakam Uğur Tutkan tarafından Elazığ'a geziye gönderildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde okuyan öğrenciler, kaymakamlık koordinesinde Elazığ'a gönderildi. Köy ve mahalle gezileriyle birlikte, geleceğin teminatı olan çocuklara da vakit ayıran Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde, ilçede okuyan öğrencileri, 2 günlük Elazığ gezisine gönderdi. Öğrenciler, Elazığ gezisinde kentin doğal, sosyal ve kültürel mekanlarını gezerek doyasıya eğlendi.

Nazımiye ilçesine dönüş yapan öğrenciler, kendileri için düzenlenen etkinlikten dolayı Kaymakam Tutkan'a teşekkür etti.