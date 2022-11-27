Tuncelili sporcu, başarılara doymuyor

Barut, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda Faslı rakibini yenerek şampiyon oldu.

Dersim Kick Boks Spor Kulübü milli sporcusu Erivan Barut, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Barut, Antalya'da düzenlenen uluslararası müsabakada, üç kez dünya şampiyonu olan Faslı rakibini yenerek şampiyon oldu. Barut, aynı zamanda turnuvanın en teknik sporcusu da seçildi. Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası sona erdi. Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda geçekleştirilen ve 750 sporcunun katıldığı organizasyon, büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlendi. Dersim Kick Boks Spor Kulübü milli sporcusu Erivan Barut, organizasyonda, 51 kilogram A Klasta rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde üç kez dünya şampiyonu olan Faslı rakibini de yenen Barut, şampiyon olmaya hak kazandı. Barut, ayrıca turnuvanın en teknik sporcusu unvanını da aldı.

Dersim Kick Boks Spor Kulübü antrenörü Gürsel Tayam, sporcusunun aldığı başarıdan ötürü bir kez daha mutlu olduklarını belirterek, ''Kulüp olarak başarılarımıza bir yenisini ekledik. Bizlere destek olan ve güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sporcularımızın önemli başarılara imza atacağına olan inancım tam'' dedi.