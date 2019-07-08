İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuncelili sporcu, Kick Boks'ta Türkiye birincisi oldu

Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan Barut, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.



Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Erzurum'da düzenlendi. Şampiyonaya Tunceli'yi temsilen Dersim Kick Boks Spor Kulübü'nden katılan Erivan Barut, büyük bayanlar Full Kontak kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Barut aynı zamanda Low Kick kategorisinde de Türkiye üçüncüsü oldu.


Sporcusunu başarısından dolayı tebrik eden Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam, kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.