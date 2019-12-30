Tunceli'nin ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Tunceli'nin yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı 3 gündür etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Tunceli'de kent merkezi hariç yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı 3 gündür etkisini sürdürüyor. Özellikle Ovacık ve Hozat ilçesinde daha yoğun olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Yağış nedeniyle il genelinde kapanan 139 köy yolunun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip, aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan, kar yağışının etkisini sürdürecek olması nedeniyle yola çıkacakların tedbirli olması istendi.