Tunceli'nin ilk golf sahası için protokol imzalandı.

Tunceli Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yapılan başvurunun uygun görülmesi üzerine Munzur Üniversitesi kampüsünde 20 bin metrekarelik alana golf sahası yapılması kararı alındı. Karar üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, sahanın yapımı için protokol imzaladı.

Munzur Üniversitesi kampüsüne yapılacak olan Tunceli'nin ilk golf sahasını, en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Tuncay Sonel," Ülkemizin en önemli golf hocaları Tuncelili. İnşallah yapılacak olan bu golf sahasında yine başarılı birçok gencimiz çıkar. Ayrıca Projenin hayata geçirilmesiyle de ilk kez golf ile tanışmış olacak vatandaşlarımız. Şehrimize büyük prestij kazandıracak golf sahamız aynı zamanda turizmi de olumlu yönde etkileyecek"dedi.

Vali Sonel, destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Spor Toto Başkanlığına teşekkür etti.