Tunceli'nin Nazımiye ilçesinden Kanada'ya organik bal

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Erdoğan Bulut (40) ürettiği organik balları iç piyasanın yanı sıra Kanada'da da satışa sunuyor. Bulut, balında hiçbir katkı maddesi olmadığı için yoğun talep aldığını söyledi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ayranlı köyünde ikamet eden ve 2 bin 300 rakımlı Tahkim Yaylasında uzun yıllardan bu yana arıcılık yapan Erdoğan Bulut, ürettiği organik ballar için 3 yıl önce Ticaret Bakanlığından 'Güneşin Sofrası' ismiyle patent aldı. Zengin bitki florasına sahip yaylada organik arıcılık yapan Bulut, ''Bu meslek baba, ata mesleği. Yaklaşık 350 arılı kovanımız var. Geven, kekik, karabaş otu, deve dikeni, horoz otu gibi çok zengin bitki örtüsünün olduğu bir coğrafyada arıcılık yapıyoruz. Ballarımızda hiçbir katkı maddesi yok. O nedenle son derece kaliteli kara kovan, süzme ve petek bal elde ediyoruz. Balın yanında polen de üretiyoruz. Gerek balımıza gerekse de polene yoğun talep var'' dedi.

Ürettikleri balı, her yıl düzenli olarak Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvara tahlil için gönderdiklerini belirten Bulut, “Burada antibiyotik, şekel, naftalin ve kalıntı için tahlil yapılıyor. Bu tahlillerde balımızda herhangi bir katkı maddesi olmadığını ispatlıyoruz. Tamamen organik arıcılık yapıyoruz. Bitki örtüsü bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olduğumuz için arıya ekstradan bir madde vermeye gerek kalmıyor zaten” diye konuştu.

Üretilen balın genelde iç piyasaya verildiğini aktaran Bulut, “Yurtdışından da balımıza talep var. Bu yıl ilk defa Kanada'ya gönderdik ve balımız çok beğenildi. Başka Avrupa ülkelerinden de talep var. Ancak şu an için bu talebi karşılayamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda organik bal üretimimizi artırarak bu taleplere cevap vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bulut, tüketicilerin, ballarına koydukları etiketteki karekodu telefona okutmaları halinde bala ilişkin bilgilere youtube üzerinden ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.