Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde turizm çalışmaları

Turizmi Geliştirme Planı çerçevesinde Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan tarihi ve turistik duraklarda çalışma yapıldığı belirtildi.

Pertek Kaymakamlığı öncülüğünde geçtiğimiz aylarda başlanan çalışma kapsamında, tarihi-turistik duraklara ilişkin profesyonel fotoğraf çekimleri, Pertek geneli nostaljik fotoğraf toplanması ve yörenin tarihi araştırmaları yapılarak gelen ziyaretçilere doğru bilgi aktarımı, dikkat çekici görsel sunumu ve keyifli bir gezi sağlanması hedeflendiği belirtildi.

Turizm Geliştirme Planı kapsamında Pertek Kalesi'ne 3, Sultan Hıdır Ziyareti'ne 1, Sağman Külliyesi'ne 1, Çelebi Ağa Camisi'ne 1, Sungur Bey Camisi'ne 1 adet bilgilendirme panosu yerleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca; Pertek Kalesi'nde 2, Pertek feribotlarında 3, Çelebi Ağa Camisi'nde 1, Sağman Külliyesi'nde 1 adet tanıtım-anı fotoğraf alanı oluşturulduğu aktarıldı.